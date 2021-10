Euforie heerst bij Urgent.fm nu de live radiowerking, nagenoeg als vanouds weer kan opstarten.

De startblokken staan klaar, het afvuren van het nieuwe radioseizoen wordt geprikt op woensdag 29 september.

Te verwachten valt; een mooi, zacht hertekend en aangevuld uitzendschema, festivalradio en culturele evenementen.

In het nieuwe radioschema zijn 2 nieuwkomers te ontdekken.

In De la Gente op vrijdag, in een sympathieke brug naar het weekend, gaat het niet zozeer om de plaatjes maar eerder over het creëren van lagen en texturen.

Met een woordenloze verwondering in en voor Gent mag de luisteraar rekenen op frisse levenslust tot dubby disco.

In Fiere Stede op zaterdag staat de stad centraal.

Een centrale gast uit bij Jonas en Bert zijn liefde, bekommernis en ergernis bij de stad waarin die zich beweegt en leeft, Gent.Tips, suggesties, debat en vooral veel Gents muzikaal talent wordt naar de studio geloodst.

De Krook radiostudio is het thuisveld maar regelmatig breken de programmamakers uit naar opmerkelijke Gentse plekken.

Kleine uurverschuivingen op vrijdag bij Relaas en a fragile circus, Vers Geperst ochtendprogrammatie opnieuw full force 5 dagen per week en Juke Joint radio die het team verbreedt met een ruimer team dj’s kleuren het geheel bij.

Plaats wordt gemaakt voor specials en samenwerkingen met het Gentse veld.

Consouling Sounds brengt haar 2e reeks Orentroost, het oorstrelende pakket gesprekken geleid door Tomas Serrien deze keer binnen het thema neurodiversiteit.

De programmamakers van Spoetnik zakken af naar de Student Kick Off voor verslaggeving, er is een special in het kader van de 10daagse van de veerkracht, er komt een podcastreeks over liefde in al haar diversiteit en zowaar heel Urgent.fm zakt af naar de Film Fest site voor bruisende festivalradio en online verslaggeving.

Mocht De Krook een bezoek waard zijn, kijk dan uit waar de voeten gezet want niet alleen de radiowerking krijgt er de Pop-up studio in de bibliotheek bij, ook het kunstenfestival TUMULTINGENT belegert vanaf 26 oktober opnieuw het gebouw met kunst, performance én… geheimen.

Er wordt niet stilgezeten, ten huize Urgent.fm en Tumult.fm dit najaar.

De strijdmachten muzieksamenstellers, blog- en radiomakers staan op scherp.

Stem af op Urgent.fm via 105.3FM of luister online, vind meer info over Tumult.fm en haar festivalwerking op Tumult.fm of passeer op Film Fest of in De Krook om het team live aan het werk te zien.

Urgent.fm belooft een mooie nazomer, gevuld met muziek, gesprekken, kunst en cultuur.