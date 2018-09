Op zaterdag 29 september viert NTGent feest: een nieuw cultureel seizoen 2018-2019, de officiële opening van de gerenoveerde schouwburg én met Milo Rau ook een kersvers artistiek directeur.



Een event waarop Urgent.fm als cultureel en medialaboratorium van de Universiteit Gent niet mag ontbreken.

Meer zelfs: van 13u30 tot 20u voorziet Urgent.fm live verslaggeving over deze feestelijke gebeurtenis van op het Sint-Baafsplein. In haar mobiele radiostudio passeren enkele kopstukken uit de Universiteit Gent en het Gentse culturele leven voor interviews en duo-gesprekken.



Met o.a. UGent rector Rik Van de Walle, schepen van Cultuur Annelies Storms, Artistiek directeur NTGent Milo Rau, diverse acteurs en vertegenwoordigers van Gentse culturele organisaties zoals Vooruit, SMAK, Handelsbeurs, Film Fest Gent, Handelsbeurs, enz.





Save the date!

Zaterdag 29/09 tussen 13u30 en 20u op het Sint-Baafsplein in Gent.

Natuurlijk ook allemaal live te volgen via 105.3FM of online op urgent.fm.

Meer info over het openingsweekend van NTGent via deze link.