Het radiolandschap kende in de afgelopen maanden al een hertekening.

En ook in de toekomst – met de verdere digitalisering van het radioveld – zijn er wijzigingen op til.

Urgent.fm was één van de eersten in Vlaanderen die een online beluistering aanbood en ook nu wil het niet afwachtend toekijken maar vooruit springen naar de toekomst.

De FM frequentie 105.3 blijft bestaan voor zij die in het ruime grondgebied van Gent het klassieke radiotoestel preferenen.

De online beluistering op de website blijft aanklikbaar en vanaf nu is Urgent.fm ook hoorbaar via Radioplayer.be.

Radioplayer.be zou in de nabije toekomst de beluistering in de nieuwe autoradiotoestellen over de Gentse grenzen heen mogelijk moeten maken en online beluistering in het algemeen verder moeten optimaliseren.

Urgent.fm zet daarnaast verder in op de mogelijkheid om programma’s te herbeluisteren via Mixcloud.

Stay tuned, via gelijk welk gekozen weg.

Het is sowieso de route naar de eigenzinnige muziekselectie, alerte cultuurberichtgeving en nieuws voor en door de Gentse studenten.