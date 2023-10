De liefde voor muziek en de liefde voor jong muzikaal talent brengen Urgent.fm inmiddels in een jarenlange samenwerking met Vi.be en Excite.

Excite voluit ‘Exchange of International Talent in Europe’ is een internationaal uitwisselingsproject tussen acht Europese muziekorganisaties.

Steeds ergens in de grijze dagen van november maken beloftevollle jonge bands de tocht naar Belgische podia en worden ze liefdevol geleid naar speel- en spreekkansen. Zo ook bij Urgent.fm.

In deze editie ontvangt presentator en muziekkenner Wim Verbeke (het concertief geheugen, strop the music, Poolijs…) op vrijdag 10 november Alice Low in de studio.

Met in de koffer de ietswat surreële en eigenwijze muziek die verschillende stijlen aanraakt vat de Britse Alice Low de overtocht aan. Diverse podia en een live-sessie bij Urgent.fm staan op de agenda.

Op vrijdag 10 november om 15 uur worden in de studio in De Krook de spots gericht op deze bijzondere Alice Low.

Stem af op 105.3 FM of luister online