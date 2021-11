Dag van de Wetenschap, zondag 28 november; de hoogmis van het onderzoek en de praktijkgerichte onderzoeksresultaten.

De dag waarop wat in labo’s en onderzoekscentra, in hogescholen en Universiteiten, in musea en achter schermen bij de overheid gebeurt zichtbaar en tastbaar wordt.

De dag waarop professoren en onderzoekers in spe én eenieder met een gezonde interesse voor wetenschap kan proeven van, en deelnemen aan onderzoekspraktijk.

Vlaanderen, Gent, De Krook bulken van de activiteiten en bezienswaardigheden; workshops, lezingen, wandelingen, doe-activiteiten tot zelfs een wetenschappelijke kraampjesmarkt.

En ook Urgent.fm is van de partij.

De studentenprogramma’s Spoetnik en Vers Geperst nestelen zich in de pop-up studio in De Krook bibliotheek en maken festivalradio met, voor en over de Dag van de Wetenschap.

Te verwachten, hooggeëerde praatgasten uit de regionen van Dag van de Wetenschap, COMON, de Collectie van de Gentenaar, GUM, Gray en het Krook Bib Maakatelier.

Dit aangevuld met de jeugdige reporters die de Gentse locaties afschuimen en berichten over sfeer en opgedane kennis.

Zak af naar Dag van de Wetenschap en kom langs bij Urgent.fm in De Krook op zondag 28 november van 14u tot 16u. Of luister via 105.3FM of via de online beluistering.