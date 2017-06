Tussen 14 en 23 juli installeert Urgent.fm haar radiostudio op de Vlasmarkt. Wilde feesten en bruisend vertier tekenen immers de straten tijdens de Gentse Feesten. En daar kan het radioteam niet ontbreken.



Maar liefst 16u per dag gaat Urgent.fm live in de ether van op het beruchte plein.



Verwacht, live verslaggeving over de verschillende feestkernen, interviews met boeiende gasten, oorstrelende dj-sets en tal van geweldige live-optredens.



Dit jaar pakt Urgent.fm het ietwat anders aan.



Naast de rebelse tienerradio met de jongeren van Apollo, verenigt Urgent.fm in een nieuw ‘verhaal’ de dj’s, de live- en bandwerking én de presentatoren in één wervelende show. We mixen dj-sets, interviews en optredens tot één muzikaal en visueel sterk geheel.



Kortom Camping Vlasmarkt 2.0



Programmatie:

16u > 17u: Tienerradio met Apollo, tieners aan de macht



17u > 21u Camping Vlasmarkt magazine 2.0



21u > 8u Urgent.fm en Charlatan DJ’s live in de ether

Zak tussen 14 en 23 juli af naar de Vlasmarkt, luister via 105.3FM of online via de homepagina van Urgent.fm.



Je hoeft niets te missen!