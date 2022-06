Het kan weer, het mag weer, de zomer zal weer bruisen, de Gentse Feesten mogen na 2 jaar stilte van stal.

Het feestgedruis mag weer trompetten in de ziel en oren van de Gentenaar.

Danskuiten worden alvast ingesmeerd, naar de programmatie op talrijke podia wordt reikhalzend uitgekeken.

En ook Urgent.fm zal gedurende 10 dagen haar radioregisters opentrekken.

In een vernieuwde formule met een muzikale programmatie in de studiocontainer op de Vlasmarkt en een reportersteam in wielerformatie in de feestende stad, streeft Urgent.fm naar 10 dagen volwaardige festivalradio.

De Urgentainer, de stalen muziekdoos van Urgent.fm op de Vlasmarkt, biedt voor publiek een plek van verpozing met optredens en muziek gemixt door de raspaarden onder de Urgent.fm-dj’s.

Het on air terras staat opengeklapt vanaf 18u. In samenwerking met Trefpunt biedt het een podium voor jong, uiterst beloftevol muzikaal talent. De diversiteit aan artiesten die op de luttele 4 vierkante meter het uiterste van zichzelf geven, is groot.

Vanaf omstreeks 18u30 nemen de dj’s het over. Opgesteld vlakbij het vooravonds publiek van de Vlasmarkt, bieden de radiovirtuozen een rustplek als brug naar wederom een wervelende nacht.

Vanaf 21u schakelen de platendesks een versnelling hoger en verhuizen de Urgent.fm dj’s naar de roemruchte toren van de Vlasmarkt.

De container sluit de luiken, maar het feest is nog maar net begonnen.

Het radioreporterteam kiest dit jaar voor een gloednieuwe formule.

De klassieke radioshow op de Vlasmarkt wordt ingeruild voor ‘bakfiets-wielertoerisme’ in eigen stad. Op 5 verschillende dagen kiest het team voor 5 verschillende locaties in de feestenzone. Met Urgent.fm-bakfiets, geladen met voldoende opnameapparatuur, gaat het radio-peleton op zoek naar verhalen, gaat in gesprek met organisatoren en artiesten en verzorgt het verslaggeving in de kern van het stadsfestival.

Dit alles wordt feilloos afgewerkt en de erop volgende dag uitgezonden tussen 16u en 18u.

De inhoudelijke verslaggeving en de muzikale capriolen vanop de Vlasmarkt halen onberispelijk de ether, alle dagen van de Gentse Feesten van 15 tot 24 juli.

Luister via 105.3FM of via de online beluistering, kom langs op de Vlasmarkt en volg de Urgent.fm social media kanalen voor meer nieuws en verslaggeving.

Urgent.fm dankt met sierlijke buiging haar partners Universiteit Gent, Stad Gent, Contralift, Vedett, District09, Telenet en Charlatan wiens steun van onschatbare waarde is in deze festivalproductie.