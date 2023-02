Op zondag 26 maart zet Urgent.fm haar redactie- en studiodeuren wagenwijd open naar aanleiding van de UGent Alumnidag. Als medialab van de Universiteit Gent, met inmiddels 27 radiojaren op de teller valt er wat te vieren én zijn er tal van verhalen om op terug te blikken.

De radiozender, broedplaats voor jong mediatalent en muzikale en culturele referentie voor de stad Gent, maakt van deze heugelijke gelegenheid gebruik om haar alumni radiomakers opnieuw voor de microfoon te halen.

Want, of ze nu schermgezicht werden op een van de nationale netten, een redactieteam versterken in een mediaproductiehuis, op wereldreis gingen, zich ontpopten tot podcast-nerd of achter de toog van hun favoriete cultuurhuis plek vonden. Of ze nog dagelijks achter de microfoon plaatsnemen of na hun engagement bij Urgent.fm nooit meer een studio aan de binnenkant zagen. De liefde voor 'waar het ooit begon' is wat hen verbindt.

De bezoekers in De Krook en de luisteraars krijgen op 26 maart de relazen van weleer, een blik op het plezier van het media maken, maar ook de verhalen van in hoeverre Urgent.fm een rol speelde in waar die - makers van toen - vandaag staan.

Stem op 26 maart de hele dag af op Urgent.fm via 105.3FM of via de online beluistering op de website.

Of kom langs in De Krook tussen 13u en 17u.

Wegwijzers naar de redactie en studio zijn te vinden op het Miriam Makebaplein en op Platteberg Gent.

WELKOM IN DE KROOK OF OP DE RADIOGOLVEN!