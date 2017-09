Eind september schiet het radioseizoen van urgent.fm uit de startblokken met opnieuw een jaar vol cultuurberichtgeving, studentennieuws, festival- en evenementradio, eigenzinnige formats en vooral veel steengoede muziek.

Het nieuwe uitzendschema met een aantal nieuwe programma’s en traditioneel behouden parels wordt onthult op 25 september.

Vanaf 27 september is het voltallige radioteam terug op post.

Het najaar lonkt veelbelovend.

Naast de oorstrelende radio, de boeiende cultuurberichtgeving van Tumult.fm online een mooi palmares radiospecials en evenementen.

Hier onder alvast een glimp op die bijzonderheden:

On air UGent Rectordebat: 12 september 17u30 tot 18u

De kandidaat rectoren warmen zich on air op voor het grote rectordebat die zelfde avond vanaf 19u. Voor een helder overzicht van hun standpunten, visie en plannen en een warme kennismaking met de kandidaten zit je goed bij urgent.fm.

48 u radiomarathon: 15 september om 19u tot 17 september om 19u

Het Urgent.fm radioteam breit 48 uur liveradio aan elkaar en biedt een glimp op de nieuwe programmatie.

Op zaterdagnamiddag kan je als bezoeker langs komen en deelnemen aan het creatieve Gentse street art parcours van Sorry, not Sorry

Student Kick Off Special: 27 september, 16u tot 19u

Radiospecial met muziek van, verslaggeving en interviews over het grootste student-welkomfeest van de Stad Gent.

Start radioseizoen: 27 september vanaf 19u

Start van de nieuwe najaarsprogrammatie. Laat je verrassen door nieuwe radioformats en het ruime palmares muziekprogramma’s.

Drawing days hijack: vrijdag 29/9 van 13u tot 14u

Kunstenaars en deelnemers van het tekenfestival kapen de on air studio én de redactieruimte. Wil je de kunstenaars aan het werk zien, zak dan af naar de redactie van urgent.fm in de Krook.

Excite / Poppunt: 5 oktober van 15u tot 16u

Het internationale muzikale uitwisselingsprogramma van Poppunt strijkt neer in de live-studio van Urgent.fm. Presentator Jan Pauly ontvangt jong Nederlands en Duits talent.

Iedereen UGent 200jaar: 8 oktober van 13u tot 17u

In de apotheose van het feestjaar zet urgent.fm opnieuw haar deuren open voor publieksradio vanuit de Krook. Kom langs, luister mee naar de UGent verjaardagsspecial, de on air opening van het culturele jaar met gasten uit het Gentse culturele veld, optredens van Josefien Deloof en Scabbio Mio en dj-sets.

Film Fest Gent van 10 tem 20 oktober telkens van 17u tot 20u

Filmfestival verslaggeving vanop de rode loper in Kinepolis. Interviews, sfeerweergave en tal van filmbesprekingen, dagelijks vanuit de kern van het filmfeest.

Backtracks: 25 november 17 van 11u tot 18u

Het verhalen en muziekfestival van Buurtwerk Gentbrugge, Relaas en Urgent.fm. Het verhalenparcours loopt via 7 Gentbrugse huiskamers die elk een bijzonder en waargebeurd verhaal koppelen aan een relevant muzieknummer. Verhalen én muziek worden live gebracht en worden on air uitgezonden.

Museumnacht: 1 december 17 vermoedelijk van 18 tot 22u

Festivalradio met interviews met kunstenaars, vertegenwoordigers van cultuurhuizen en reporters ter plaatse.

Dit en nog veel meer dit najaar bij urgent.fm, tune in op 105.3FM of luister online via de luister live knop op urgent.fm