Het was een hele opdracht maar urgent.fm is vanaf heden een trotse bewoner van de Krook, de prachtige nieuwe stadsbibliotheek.

We sluiten het mooie hoofdstuk van Stalhof af en ruilen de oude stek in voor een spiksplinternieuw adres.

Miriam Makebaplein 1 huistvest voortaan dé stadszender van Gent. Onze partner de Universiteit Gent, nam ons onder de vleugels en vloog met ons naar onze nieuwe stek. U vindt Urgent nu aan de overdekte fietsenstalling van de Krook, ter hoogte van de Plattenberg. Kom gerust eens wuiven, de studio is zichtbaar van buitenuit, Urgent.fm programmamakers hebben geen geheimen.

Voorzien van een nieuwe redactieruimte, opnamestudio en radiostudio zijn we klaar voor een heldere toekomst die als muziek in de oren klinkt. Stem af op de getrouwe golflengte 105.3FM of luister via de luister live link op de home-pagina.