Het verhaal van het bos en de bomen.

Valt het bos niet meer door de bomen te zien?

Het feest door de feesten?

Of was het door de feesten de bomen?

Regulier bij Urgent.fm wijst Tumult.fm de weg naar alles wat er aan cultuur gebeurt en wijzen de programmamakers de route door de veelheid aan muzikale parels en stadsnieuws.

Tijdens de Gentse Feesten smelten alle werkingen samen, settelen zich op de Vlasmarkt in de mobiele containerstudio en wijzen Urgent.fm’ers en partner Yugen Kombucha de weg door de straten van de Gentse Feesten.

Welke performance, optreden of plek in het feestgedruis mag de bezoeker niet missen. Urgent.fm biedt richting in het feestenbos.

Vind een dagelijkse top5 via de socialmedia kanalen van Urgent.fm.

Beter nog; kom langs aan de Urgent.fm radiocontainer op de Vlasmarkt, strand op de muzikale plage en geniet van optredens en de perfecte muzikale mixes van de Urgent.fm DJ’s

Beraad samen met Urgent.fm plannen voor de perfecte Gentse Feesten avond.

Benieuwd naar de ‘parel der parels voor de Feesten’? Vraag ernaar!

Urgent.fm loodst samen met Yugen Kombucha naar een geheim - eerder onbekend - rustpunt in de stad.

Urgent.fm op de Gentse Feesten; oord van muziek en oase temidden van het feestgedruis, van zaterdag 16 tot en met zondag 24 juli, telkens van 18u tot 21u op de Vlasmarkt.

Kan je er toch niet bij zijn? Luister dan naar de Urgent.fm Gentse Feesten specials tussen 16u en 08u 's ochtends met verlaggeving, de optredens en de dj-sets live on air via 105.3 FM of de online beluistering?