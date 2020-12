Urgent.fm zet in op vertroosting en courage

Neen, de somberheidscijfers en de berichtgeving liegen er niet om… Het inmiddels maandenlang in ons kot en de donkere korte dagen werken niet bevorderlijk voor ons vrolijkheidsgevoel.

Muziek werkt opbeurend, de on air gesprekken bieden soelaas maar de zender en haar vrijwilligers zetten in de komende weken graag extra in op troost.

Het knipt de verlichting van de zender aan met kleinschalige maar daarom niet minder hartverwarmende initiatieven.

Een dekentje van podcast:

In de week van 7 tot 11 december, telkens om 11u zendt Urgent.fm een zorgvuldig geselecteerde reeks podcasts uit met link naar welzijn. Op de agenda staan Zwijgen is Geen Optie, Onbespreekbaar, Relaas, Studio Brein en De Warme William luistert. Een moment om even achterover te leunen in de bubbel van stemgeluid en verhaal.

Kom ns dichter…

Ook vanaf 7 december trekken de radiomakers de luisteraars fragmentarisch dichter tegen de frak. Met rechtstreekse aansprekingen, kriskras in het uitzendschema, moed- of steunbetuigingen, verstrooiing of een zin die de glimlach vormt, duwt de zender de stemmingsthermometer de hoogte in.

Studenten voor studenten

De studenten-radioteams Spoetnik en Vers Geperst zetten de handen tegen de wangen, de arm om de schouder en vingertip onder de kin van de medestudenten. Op kot en thuis weliswaar ontwricht van wat hen deugd doet, kunnen ze wel wat ruggensteun gebruiken. Op 10 december om 17u, ter ere van hen een royale welzijnsspecial.

De Armste Week van CirQ

Bevriend partner, meest eigenzinnige en warmhartige pion in het Gentse vertier, CirQ duikt op met De Armste Week van 19 tot 21 december. En als vanzelfsprekend zet Urgent.fm haar on air sluizen open voor dit welzijnsinitiatief. CirQ kon in het verleden al wel vaker vrij geleid de zender kapen met initiatieven tijdens de Gentse Feesten of recent nog met de Blokbusters. En het zal dat nu opnieuw kunnen doen. Verwacht zottigheid maar ook ontroerende gesprekken, voorzie de lading absurditeit maar evenzeer de vinger op de plek van het sociaal welzijnsnet.

Voor, door Studenten in samenwerking met ‘Student in Warme Stad’

Gent zet stevig in op het welbehagen van haar inwoners.

Student in Warme Stad, de uitwerking van de KLIK-app en de recente affiche-campagne #samentegencorona en ‘Blijven… geven, voelen, troosten en verrassen’ zijn daar maar enkele voorbeelden van.

Student in Warme Stad, de KLIK-app en de studenten- en cultuurredacties van Urgent.fm slaan de handen in elkaar. De jonge teams radiomakers verenigen zich met kleine initiatieven op de KLIK-app. Een wandeling door het Koning Albert I-park, een luisterend oor aan de telefoon, samen online cultuur beleven, het voorlezen van een kortverhaal, samen koken tot samen een kraanvogel plooien… Urgent.fm’se studenten duiken met persoonlijke kleine initiatieven op in de KLIK-applicatie en bieden de medestudenten het hart onder de riem.

Achter glas

Te veel ontmoetingen gebeuren steriel achter schermen nu corona-maatregelen hoogtij vieren. Maar het biedt ook mogelijkheden om wel in gesprek te gaan. En dat weet ook Urgent.fm. Met grote glaspartijen tussen studioruimtes biedt Urgent.fm een praat-kabinet voor studentenpsychologen en studenten. Geen therapie maar een luisterend oor. Wat maakt het voor de jonge generatie zo zwaar om niet voluit te gaan. Wat helpt bij het gevoel van eenzaamheid en gebrek aan opbeurende ontmoeting? Hoe kan de eindeloze schermtijd het best uit lijf en hoofd geschud worden?

Urgent.fm werkt aan de reeks gesprekken die anderen troost maar ook herkenning bieden, tips aanreiken of verstrooiing bieden. Wordt vervolgd…

Urgent.fm wens iedereen dat hart onder de riem dat het kan gebruiken, omarmt on air en biedt moed online.

Hou jullie goed…