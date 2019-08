’t is gepasseerd, ’t is voorbij… de festivals, livesessies, de feesten, de evenementen en projecten, uren en uren muziek, talloze interviews en reportages, beeldenreeksen of filmpjes, verslaggeving op de tumultblog, …. het volwaardige radioseizoen 2018-19 was weer een heel schoontje.



Het radiomateriaal werd van de Vlasmarkt naar De Krook verhuisd en de studio werd terug naar haar dagelijkse setup gebracht.



Urgent.fm mag naar de zomerversie van zichzelf waarbij de muziekredactie muziek blijft selecteren, enkele ‘die hard programmamakers’ doorgaan en alle anderen van een welverdiende rust genieten.

Al op 5 september duikt TUMULT terug op naar aanleiding van het Gents theaterfestival. Het nieuwe bruisende radioseizoen met 24/7 liveprogrammatie start op 25 september samen met een radiospecial over het grootste studentenfeest, de Student Kick Off. Daags nadien op 29 september vind je Urgent.fm live op DOK en opent TUMULT het cultuurjaar. Begin oktober verhuist Urgent.fm het hebben en houden naar Film Fest.

Blijf van Urgent.fm genieten via 105.3FM of via de online-beluistering.

Het hele team wenst je een muzikale en prachtige zomer.