Urgent.fm zoekt een deeltijds coördinator (2,5d/wk) voor haar cultuurplatform Tumult.fm

Tumult.fm is het online en on air cultuurplatform van stadsradio en medialab Urgent.fm.

Het stelt zich niet enkel tot taak om te berichten over kunst en cultuur, maar ook om cultuur mogelijk te maken. Bovendien wil het jonge kunstenaars/artiesten een spreekbuis bieden via haar blog-, radio- en eventwerking. Dit in een taal én medium dat perfect aansluit bij de leefwereld van de huidige generaties jongeren en cultuurminnende Gentenaars.

Voor de uitwerking van haar cultuurblog en eventwerking tumult.fm is het op zoek naar een coördinator/ eindredacteur/ producer.

Je werkt 2,5d/week bij Urgent.fm, vanaf 1 mei 2017. De huidige coördinator begeleidt je gedurende de eerste twee weken.

Je stuurt een groep vrijwillige redacteurs / reporters aan ter realisatie van de cultuurberichtgeving op www.tumult.fm. Je bent binnen het team de begeleidende, stimulerende en coördinerende kracht en voert, samen met vrijwilligers, de eindredactie uit op de geschreven blogitems.

Je bent het aanspreekpunt voor zowel de ondersteunende partners als de cultuurhuizen.

Als producer van de radioshow maak je in overleg met de presentator en de redactie een wekelijks radioformat en nodig je de gasten uit die relevant zijn voor de show.

Je streeft naar kwaliteit en bent alert voor nieuwe tendensen binnen de communicatie naar jongeren en cultuurliefhebbers. Je staat in voor het gebruik van de sociale media en speelt in op de trends die zich voordoen.

Je bent begeesterd door cultuur en ‘thuis’ in het Gentse cultuurnet. Je bent een netwerker binnen het Gentse culturele veld en deinst er niet voor terug om publieksprojecten op poten te zetten.

Je stuurt het team aan en staat in voor de productie van de festivalradio Tumult.fm op o.a. Gent Jazz, Film Fest en Museumnacht.

Je hebt voeling met vrijwilligerswerk en kennis van het medialab Urgent.fm. Ervaring met radiowerking is een pluspunt.

Je werkt graag in team en kan leidinggeven. Je bent hulpvaardig, geduldig, bereid om je kennis en netwerk te delen met je team en hebt een positieve persoonlijkheid.

Er wordt je een contract van onbepaalde duur aangeboden. Verloning gebeurt volgens de barema van het culturele werkveld. De functie combineren met de vacature voor presentator is een meerwaarde.

Meer info:

www.tumult.fm en www.urgent.fm

Ben je geïnteresseerd om onze ploeg te komen versterken?

Stuur vóór 15 april 2017 je motivatiebrief met CV naar:

tania.selleslags@urgent.fm en saartje.vandesteene@urgent.fm