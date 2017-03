Urgent.fm zoekt een presentator (0,5d/wk) voor haar cultuurprogramma Tumult.fm

Tumult.fm is het online en on air cultuurplatform van stadsradio en medialab Urgent.fm. Het stelt zich niet enkel tot taak om te berichten over kunst en cultuur, maar ook om cultuur mogelijk te maken. Bovendien wil het jonge kunstenaars/artiesten een spreekbuis bieden via haar blog-, radio- en eventwerking. Dit in een taal én medium dat perfect aansluit bij de leefwereld van de huidige generaties jongeren en cultuurminnende Gentenaars.

Het on air gedeelte van Tumult.fm bestaat uit een wekelijkse radioshow die loopt van eind september tot eind juni. Ze staat geprogrammeerd in het uitzendschema van Urgent.fm op woensdag tussen 11u en 13u. Met het Film Fest Gent en Gent Jazz worden ruimere festivalradio-reeksen uitgewerkt.

In de radioshow ontvang je gasten uit het Gentse culturele netwerk, kunstenaars, artiesten en/of maak je plaats voor vertegenwoordigers van de verschillende cultuurhuizen.

Urgent.fm voorziet hiervoor een verloning van een halve dag per week. Je begint op 1 mei 2017. De huidige coördinator begeleidt je gedurende de eerste twee weken.

Je bent gastheer/gastvrouw van de radioshow en een geboren gespreksmoderator. Je doet de presentatie van de wekelijkse show en verzorgt je eigen radiotechniek (Zenon).

Je hebt ervaring als radiopresentator, bij voorkeur bij een programma met culturele inslag.

In de voorbereiding van de radioshow ga je in overleg, werk je samen en stem je af met het Tumult-redactieteam in de redactievergadering op maandag avond. Je maakt de gastenplanning en –afspraken en verzorgt de eindredactie van de wekelijkse show.

Je bent het aanspreekpunt voor zowel kunstenaar, artiesten, de ondersteunende partners als de cultuurhuizen.

Je bent begeesterd door cultuur en ‘thuis’ in het Gentse cultuurnet.

Je hebt voeling met vrijwilligerswerk en kennis van het medialab Urgent.fm.

Je werkt graag in team en bent bereid je radiokennis te delen met minder ervaren radiomakers.

Je onderhoudt de sociale media van Tumult.fm.

Er wordt je een contact van onbepaalde duur aangeboden. Verloning gebeurt volgens de barema van het culturele werkveld De functie combineren met de vacature voor coördinator is een meerwaarde.

Meer info:

www.tumult.fm , www.urgent.fm en http://www.mixcloud.com/TUMULT_FM/

Ben je geïnteresseerd om onze ploeg te komen versterken?

Stuur voor 15 april 2017 je motivatiebrief met CV naar:

tania.selleslags@urgent.fm en saartje.vandesteene@urgent.fm

Het meesturen (via WeTransfer) van een geluidsfragment met bestaand presentatiewerk is een meerwaarde.