2 maart - 10 mei 2020 @ De Krook

Tussen de boeken waait de geest van Van Eyck. In de lente van 2020 palmen kunstenaars het gelijkvloers van Bibliotheek De Krook in: van maart tot mei verschijnen er ateliers in het gebouw, waar verhalen en portretten gelinkt aan het atelier van Jan Van Eyck dankzij de bezoeker tot leven komen. De ateliers zijn naast een uitvoeringsplek ook een onderzoeksruimte en een leerparcours voor jonge kunstenaars onder de vleugels van een gerenommeerde meester-kunstenaar.

Het eerste atelier start in maart en portretteert u, de Gentenaar. Vertel of toon iets van jezelf dat kan inspireren tot een hedendaags, eyckiaans portret. U krijgt de kans om niet alleen toeschouwer te zijn, maar ook opdrachtgever, deelnemer en canvas.