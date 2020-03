10 boeken, 10 Gentse wetenschappers, 10 boeiende babbels

Gepassioneerd boekenwurm en professor Wijsbegeerte Johan Braeckman gaat in gesprek met wetenschappers van de Universiteit Gent. Tien weken lang babbelt hij met een andere gast over een boek uit zijn/haar vakgebied. Van architectuur tot fysica, economie, literatuur, en filosofie.

Elke gast brengt een verhaal vanuit de persoonlijke achtergrond en de recente ontwikkelingen in diens vakgebied. Samen met Johan brengen ze wetenschappelijke kennis op een boeiende en begrijpbare manier.

Welke lessen trekken beide lezers uit hetzelfde boek? Biedt Johans perspectief een ongewone kijk op de zaak? Tot welke inzichten brengen ze de luisteraar?

Ontdek het vanaf 10 april bij 'Wijs', elke vrijdag tussen 13u en 14u op 105.3 fm bij Urgent.fm.

10 april: Prof. Lieven Annemans over geluk - Ap Dijksterhuis: Maakt geld gelukkig?

17 april: Dr. Maarten Boudry over het vooruitgangsdenken - Steven Pinker: Enlightenment Now

24 april: Prof. An Mariman over slaap - Matthew Walker: Why We Sleep.

1 mei: Prof. Fritz Offner over kanker - Siddharta Mukherjee: De Keizer aller ziektes

8 mei: Prof. Dirk Ryckbosch over quantumfysica - Adam Becker: What is real? The unfinished quest for the meaning of quantum physics

15 mei: Prof. Johan De Mol over zelfrijdende auto's - Samuel Schwartz: No one at the wheel. Driverless cars and the road of the future

22 mei: Prof. Bart Braeckman over verouderen als biologisch fenomeen - David Van Bodegom: Het geheim van de schildpad

29 mei: Prof. Wouter Duyck over gedragseconomie en denkfouten - Daniel Kahneman: Ons feilbare denken.

5 juni: Prof. Yves ' T Sjoen over poëzie - Matthew Zapruder: Why Poetry?

12 juni: Prof. Jan Verplaetse over goed, kwaad en geweld - Richard Wrangham: The Goodness Paradox