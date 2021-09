In opdracht van Consouling Sounds ging muzikant en muziekfilosoof Tomas Serrien in 2020 in gesprek met 5 muzikanten die professioneel actief zijn in het Vlaamse muzieklandschap.

Vanuit hun persoonlijke ervaringen gingen ze in dialoog over hoe en op welke manier muziek troost kan bieden. De gesprekken werden gebundeld onder de naam 'Orentroost'.

In 2021 ging Tomas verder op zoek naar verhalen over kunst en welzijn en maakte hij een vervolg op de bejubelde reeks. Deze keer staat 'Orentroost' in teken van neurodiversiteit. Daaronder verstaan we de erkenning en de appreciatie van het feit dat niet elk brein op dezelfde manier werkt.

Tomas spreekt met 4 kunstenaars die in hun leven geconfronteerd werden met een bepaalde vorm van 'anders-zijn' en daar ook een diagnose voor kregen. De impact van deze ervaringen op hun levens en de bijhorende keuzes die ze maakten worden uitvoerig besproken. Het leidt tot kritische gesprekken over het belang van erkenning en diversiteit, over het gevaar van een maatschappij die bepaalt wat normaal en abnormaal is en over een levenszoektocht die gepaard gaat met het blijven nastreven van je eigen passies.

Het sluitstuk van de reeks is een gesprek met een psycholoog die op een afstand kijkt naar de worstelingen van de moderne mens. De samenleving raakt geconfronteerd met verschillende uitdagingen die zorgen voor specifieke vormen van pijn en lijden. In hoeverre kan de psychologie hier een antwoord op bieden?

De afzonderlijke afleveringen zijn telkens een gesprek van Tomas met achtereenvolgens Stefaan Temmerman, Mike Keirsbilck, Toon Lauwers, Michelle Geerardyn en Sigrid Vandepitte.

Ontdek seizoen 2 van Orentroost vanaf 1 oktober op Urgent.fm, telkens om 14u op vrijdag via 105.3FM

1 oktober 2021 - Stefaan Temmerman

8 oktober 2021 - Mike Keirsbilck

15 oktober 2021 - Toon Lauwers

22 oktober 2021 - Michelle Geerardyn

29 oktober 2021 - Sigrid Vandepitte

Deze reeks kwam tot stand met de hulp van Stad Gent, Urgent.fm en CM. Jouw Gezondheidsfonds.