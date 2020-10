Van Eyck vanonder het lock-down-stof…

Het door De Krook Bib en Urgent.fm uitgetekende Van Eyck atelierproject diende noodgedwongen en om welbekende redenen de deuren sluiten in het voorjaar. Het eerste atelier vond nog even een weg op digitaal niveau maar moest eind maart toch de duimen leggen en het aan banden leggen van beweging en publieke toestroom respecteren.

Maar de kunstenaars hebben niet stil gezeten en de gebroeders Van Eyck zijn blijven waaieren in hoofden, pennen en penselen.

De drie ateliers-geraamtes staan aldus opnieuw in de steigers.

In een ingekorte versie zullen de creatieve maakplekken opnieuw opgesteld worden in De Krook – Agoraruimte. In november palmen kunstenaars ruimte en publiek in voor hun persoonlijke afspraak met Van Eyck.

De drie ateliers; ‘Van Eyck luistert’, ‘Van Eyck vertelt’ en ‘Van Eyck vergeet’ werken elk rond hun eigen invalshoek en perspectief. Uiteenlopende curatoren en makers brengen de Van Eyck broers naar de 21e eeuw en zoemen in op ambacht in het tijdperk getekend door digitaliteit en verplichte afstand.

De ateliers zijn naast een uitvoeringsplek ook een onderzoeksruimte en een leerparcours voor jonge kunstenaars onder de vleugels van een gerenommeerde meester-kunstenaar.

Van Eyck Luistert — 3 t.e.m. 8 november

3 doeken, 3 schilders, 3 stijlen, 6 dagen

Van Eyck Luistert... naar jou, de Gentenaar, de Krookbezoeker, de nieuwsgierige ziel.

Drie kunstenaars gaan het gesprek aan en onderzoeken, elk op eigen manier, wat portretkunst vandaag betekent. Felix Baele, Louise Delanghe en Ines Claus wisselen elkaar elke dag af en raken (on)rechtstreeks beïnvloed door wat er aan hen is voorafgegaan. Wandel langs hun atelier op het gelijkvloers van De Krook en zie het drieluik zich ontplooien.

Van Eyck Vertelt — 9 t.e.m. 15 november

In dit atelier vind je de Zusters Van Eyck terug: een collectief van beeldende kunstenaars met een hedendaagse blik, die zich laten inspireren door de beelden en verhalen van de Vlaamse Meester. Kruip in het hoofd van de kunstenaar en ga mee op ontdekking naar de achtergrond van deze prachtige beelden en wezens uit de wereld van Van Eyck. Welke verhalen zitten er verscholen in het canvas?

Van Eyck Vergeet… — 16 t.e.m. 21 november

… maar wij niet: eind november vind je hier een eeuwigheidssalon. Samen met jou en de beoefenaars van een minder bekende kunstvorm zorgen we voor een permanente herinnering aan de klassieke kunsten. Zodat ook na 2020 de Gentenaar Van Eyck nooit zal vergeten.

Volg online via Urgent.fm of kom naar De Krook, van 3 tot 21 november.