Jeugdbewegingen doen het goed in ons land!

Meer dan 275000 jongeren gaan wekelijks naar hun Scouts&Gidsen, Chiro, KLJ, KSA…

Het betekent vrije tijd maar ook teamgeest en vriendschappen, tekenend voor het leven. Ontplooiïng, positieve groepsdynamiek en spel staan er centraal. Leden worden leid(st)ers, jongeren groeien als individu en in het grotere geheel.

Op de Dag van de Jeugdbeweging zetten deze kinderen en jongeren zichzelf en hun organisatie in de kijker. Een grote merci aan de leiding en een feliciterende spot op hun organisatie.

En Vers Geperst, het ochtendprogramma van Urgent.fm doet mee.

In een extra lange radiospecial op vrijdag 23 oktober tussen 7u en 9u bellen ze ondermeer naar Niels De Ceulaer van Dag van de Jeugdbeweging en beleidscoördinator bij Chirojeugd Vlaanderen. Presentatoren Ilias en Camille spreken uit eigen ervaring en laten leden en leiding van jeugdbewegingen aan het woord. De muziekredactie selecteert voor een keer aangepaste muziek. Of ‘eerste couplet, een potteke met vet’, ‘zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, alweer een kilometer’ of het avondlied daar deel van zullen uitmaken, valt nog af te wachten.

Stem af op Urgent.fm, luister naar Vers Geperst via 105.3FM of luister online, vrijdag ochtend 23 oktober vanaf 7u