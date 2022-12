Urgent.fm & Radio Ganda slaan opnieuw de handen in elkaar voor solidariteit!

Stem op maandag 26 december tussen 18u00 en 22u00 af op ‘Verzoekjes voor solidariteit’, een live radiospecial ter ondersteuning van De Armste Week en Gentse organisaties die (nood)hulp bieden aan mensen in (kans)armoede.

Plaatjes, wensen en/of groeten in ruil voor een mooie (vrije) bijdrage aan een goed doel, eenvoudiger kan het nagenoeg niet.

Deelnemen, de groetjes doen, een nummer aanvragen? Dat kan als volgt:

1. Mail jouw nieuwjaarswensen/groeten, fijne boodschappen, ... & verzoekplaten naar ons door via benefiet@urgent.fm

* Vermeld ook jouw naam (organisatie) en het bedrag dat je wil schenken

2. Stort een vrije bijdrage op rek. nr BE66 8901 5428 9443 van 'De Armste Week' met mededeling: 'verzoekje'

* Indien je een fiscaal attest wenst (vanaf 40 €), vul dan je gegevens in op de website: https://gift.dearmsteweek.mixx.be/

3. Luister 26 december (18u-22u) naar Urgent FM of Radio Ganda.

- Urgent FM is in Gent te beluisteren op 105.3 FM en online via: www.urgent.fm (klik 'Luister Live')

- Radio Ganda online via: tinyurl.com/ganda (klik 'Unmute')

* Vanaf dinsdagnamiddag 27/12 is de uitzending herbeluisterbaar via Mixcloud: www.mixcloud.com/radioganda/solidariteitsactie2022

Hartelijk dank voor alle verzoekjes & schenkingen!

Fijne feesten!