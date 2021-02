Hoe klinkt het centrum van de melkweg?

Hebben zwarte gaten muziek in zich?

Wat heeft ruimtelijke data te maken met elektronische muziek?

Tijdens Festival Digital presenteert de Gentse muzikant/wiskundige dr. Valery Vermeulen het verband tussen muziek en wiskunde en tussen kunst en wetenschap.

In het verrassende concert lecture "Music, Wall Street, (deep) space and black holes" neemt Vermeulen de luisteraar mee op een muzikale reis door tijd, ruimte en geluid.

Als uitloper presenteert Tumult.fm een unieke beleving.

Op zaterdag 13 februari nodigt Urgent.fm haar luisteraar uit om de hoofdtelefoon op te zetten, af te stemmen op Urgent.fm, de deur achter je dicht te slaan en te wandelen.

Valery Vermeulen maakte een unieke Wandelmixtape die gidst naar het centrum van de melkweg.

Meer info in het Facebook-event: hier

Stem op 13 februari om 20u af op 105.3 FM of luister via www.urgent.fm in de online beluistering.

De route? Die bepaal je zelf.

Bon voyage!