Er waait een nieuwe wind door het Wintercircus in Gent. Na jaren als overwinterplaats voor circusacts en oldtimers, nemen nieuwe bewoners het bijzondere gebouw naast De Krook over.

In de kelder onder het middenplein zetten Kunstencentrum Viernulvier en Democrazy Muziekclub Wintercircus op poten. Met in november 2023 de allereerste concertreeks. Om dat te vieren halen we organisatoren Democrazy en Kunstencentrum Viernulvier, én de Gentse artiesten die de zaal inwijden naar de radiostudio van Urgent.fm.

Luister mee in november mee naar alle gesprekken met de organisatoren, muzikanten & DJ’s en maak kennis met hun muzikaal verhaal. En voel je direct mee welkom in ’t Wintercircus.

Op de planning:

➤ Donderdag 9 november om 18u: Live radiospecial over Muziekclub Wintercircus, met o.a. Wouter Van Haelemeesch, programmator bij Kunstencentrum Viernulvier en Lucas Ongenaert, publieksmedewerker van Democrazy.

➤ Maandag 13 november om 13u: Brik Tu-Tok

➤ Woensdag 15 november om 13u: Butternut

➤ Maadag 20 november om 13u: Dijf Sanders

➤ Woensdag 22 november om 13u: Modder

Luister mee op 105.3FM of via de live stream op urgent.fm. En ga vooral zelf alle muzikale acts ontdekken die de revue passeren in de gloednieuwe Muziekclub Wintercircus!