Studenten, op de springplank van het leven, zichzelf ontplooiend en ontwikkelend in wat vaak de meest bijzondere en tekenende jaren van hun leven zouden moeten zijn.

Ze ontdekken hun talenten, valkuilen, vriendschappen, levensrichting en gevoeligheden in hun kennissenkring, weekendjobs, opleiding of studentenstad.

Net die studenten, hebben het hard te verduren in lockdown-tijden.

Los geknipt van wat hen vorm geeft, op afstand gehouden van wat hen deugd doet en energie geeft.

Achter beeldschermen geplaatst voor zowel vriendschap, persoonlijke ontwikkeling als opleiding.

Maar ze zijn ook sterk, weerbaar en inventief.

Ze brengen innovatieve ideeën tot uitwerking, getuigen van ambitie en zijn er voor elkaar.

Het vaak eenzijdige - wat negatieve beeld - geschetst in media, blijkt niet te kloppen.

De studentengemeenschap getuigt van zin voor verantwoordelijkheid en ruim sociaal denken.

Met die insteek maken de studentenredacties Spoetnik, Vers Geperst en Tumult.fm op donderdag 10 december de welzijnsspecial; ‘Eerlijk Gezegd’.

Het rij’tje gasten is opmerkelijk.

Niet alleen Burgemeester De Clercq, Schepen Astrid De Bruycker, afgevaardigden van de verschillende Gentse Hogescholen, Universiteit Gent en Gentse Studentenverenigingen maar ook tal van openhartige verhalen van medestudenten, onderschrijven het ruime gedachtengoed.

Ze bieden elkeen inkijk bij hoe zij zich inzetten voor het mentaal welbevinden van Gentenaar en de Gents student.

Donderdag 10 december in een 3 uur durende special ‘Eerlijk Gezegd’ vanaf 16 uur.

Meer informatie via de social mediakanalen van Urgent.fm.

Luister live via 105.3FM of via de online beluistering.