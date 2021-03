RADIOSPECIAL OVER ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE door de makers van Spoetnik en Vers Geperst op donderdag 18 Maart vanaf 17u

Artificiële intelligentie: een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt.

Het is tegenwoordig zowel overal aanwezig als helemaal onzichtbaar.

65 jaar geleden ontstond de term Artificiële Intelligentie.

Sindsdien ontwikkelde de toepassing zich van computersystemen die konden winnen bij het schaken naar zelfrijdende auto's en misleidende deepfakes.

Welke impact heeft artificiële intelligentie op onze samenleving? Hoe gaat de wereld om met de ethische vragen die A.I. doet opborrelen? En zullen robots binnenkort het dagelijkse leven domineren?

Om deze en andere vragen te beantwoorden nodigen de studentenredacties Spoetnik en Vers Geperst een hele lijst gasten uit op donderdag 18 maart voor de twee uur durende radiospecial ‘Why is this A.I.?’.

Professoren en wetenschappers van onder meer de Universiteit Gent en IMEC delen hun expertise over wat artificiële intelligentie (niet) is, waar de beperkingen en uitdagingen liggen én hoe artificiële intelligentie de toekomst zal beïnvloeden.

In het gastenboek staan alvast professoren Francis Wyffels, Filip De Turck en Peter Lambert, schrijver Jan De Bruyn en doctoraatstudenten Zimcke Van De Staey en Hannes Mareen

Ook het filmprogramma Kuleshov doet in deze uitzending een duit in het zakje. Het bespreekt welke filmscenario’s met Artificiële Intelligentie wel of niet wenselijk zijn in de toekomst

Donderdag 18 maart de radiospecial ‘Why is this A.I.?’ van 17u tot 19u.

Afbeelding gemaakt door Lize Vrolix