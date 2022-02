Dit voorjaar begint de Gentse filmorganisatie met een nieuw seizoen On-Tour filmvertoningen.

Daaraan koppelen ze deze keer ook een prachtige podcast.

In maakt Film Fest Gent (FFG) plaats voor filmkritiek via verschillende media.

Zo gaan ze dieper in op de film, de maker en thema’s.

Aan de hand van teksten, video én een gloednieuwe podcast met hosts Bo Alfaro Decreton – ambassadeur van Sphinx Cinema – en Tim Maerschand – radiopresentator van het Urgent.fm filmprogramma Kuleshov – gaan ze dieper in op de film zelf. Voor het uitgebreide Wide Angle-initiatief doen ze ook beroep op auteurs en filmcritici.

FFG On Tour toont elke derde dinsdag van de maand een avant-première van een film in verschillende zalen over heel Vlaanderen en Brussel.

Zo willen ze de collectieve cultuurbeleving aanwakkeren.

Wide Angle focust zich vanaf woensdag 9 februari op Ryûsuke Hamaguchi en Drive My Car. Dit is te vinden op :

* Een rondetafelgesprek met presentator Bo Alfaro Decreton & Tim Maerschand en de auteurs

* Context en recensie door Patrick Duynslaegher

* Auteur Luk Van Haute over Murakami & Hamaguchi

* Persoonlijk essay door Michaël Van Remoortere - in samenwerking met Fantômas