Ook in 2022 duikt Hoogleraar Wijsbegeerte Johan Braeckman in de boekenkast van wijze wetenschappers van Universiteit Gent.

Na twee seizoenen van het boekenprogramma WIJS bij Urgent.fm staat er nog steeds geen grenzen op de leeslust en leergierigheid van Johan Braeckman.

Bijna geen grenzen, want ook voor uitrol van seizoen 3 stak het coronavirus een stokje. Van de geplande 10 opnamen werden er uiteindelijk 4 ingeblikt. En omdat het zonde zou zijn om deze verrijkende boekenpraat in de kast te laten staan, zendt Urgent.fm ze onvertraagd uit.

Stem op vanaf vrijdag 4 maart vier maal af af op 105.3FM en leg het oor te luister bij vier wonderlijke wetenschappers en een door hen gekozen boek.

Op het programma:

* Vr. 4 maart: Sarah Adams over slavernij en het boek “De geschiedenis van de slavernij” van Dick Harrison.

* Vr. 11 maart: Durk Talsma over psychoanalyse en het boek “Freud. The Making of an Illusion” van Frederick Crews.

* Vr. 18 maart: Anneleen De Schepper over wiskunde en het boek “De wetten van de wereld. Het grote verhaal van de wiskunde” van Mickaël Launay.

* Vr. 25 maart: Mieke Verbeken over fungi en het boek “Verweven leven. De verborgen wereld van schimmels” van Merlin Sheldrake.

WIJS: het programma van Johan Braeckman, vier vrijdagen in maart, telkens om 13u op 105.3FM of online via urgent.fm