Pijnlijk eerlijke live radio op een podium? Pol Heyvaert, Jakob Ampe en Kim Noble maken met Wild Life FM een grappige, schone, brutale en pijnlijk eerlijke live radio-voorstelling waarin jonge muzikanten u een inkijk geven in hun vaak verwarrende en intense tienerleven. En die je, als je er op donderdag 15 maart 2018 in CAMPO Nieuwpoort niet bij kan zijn, ook op Urgent.fm live kan beluisteren.

WILD LIFE FM is een live radio-voorstelling waarin jonge muzikanten uit heel Europa lokale jongeren vervoegen op de scène. Zelfgeschreven nummers en soundbites uit het dagelijkse leven vormen de achtergrond waartegen theatermaker Kim Noble, regisseur Pol Heyvaert en muzikant Jakob Ampe scherpe waarheden blootleggen. Wat betekent het om nu jong te zijn? Welke complexe kronkels zitten er in een tienerhoofd? En wat is de impact van (vooral verdrietige) muziek op hun leven? Elke radioshow biedt een even eerlijke als confronterende kijk op hoe het is om vandaag jong te zijn op verschillende plekken in Europa. Aan de hand van zelfgemaakte muziek, interviews met leeftijdsgenoten of soundbites uit hun dagelijkse levens, ontwikkelt zich een beeld van de leefwerelden, culturen en keuzes van de jonge muzikanten. Hoe verschillend zijn hun levens? Welke raakvlakken hebben ze? Op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 16 maart staat Wild Life FM op het podium van CAMPO Nieuwpoort als onderdeel van JUST A GOOD PROGRAM, het nieuwe festival van Kunstencentrum Vooruit en CAMPO.

Maar op donderdag 15 maart kan je de radio-voorstelling ook op 105.3FM beluisteren. Urgent.fm, Tumult.fm en CAMPO slaan de handen in elkaar om ook op de FM-band het resultaat in de ether te sturen. Luister op donderdag 15 maart tussen 20u en 22u via www.urgent.fm of via 105.3FM (regio Gent) live naar WILD LIFE FM.