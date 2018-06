Een hart voor de Gentse Feesten? Zin om de 10-daagse op een unieke wijze in te zetten?

Wat had je gedacht van een sfeervol etentje bij zonsondergang voor jou én 3 vrienden met zicht op de Vlasmarkt? Het Gentse restaurant Homblé tovert die avond vanop ons studio-dakterras met potten, pannen én haar liefde voor lekker eten, heerlijk comfort food op tafel voor de gelukkige winnaar.

Urgent.fm geeft een etentje voor 4 personen weg op het dakterras van de radiocontainer op vrijdag 13 juli om 18u30.

Zin om samen met urgent.fm de Gentse Feesten op gang te trappen en met 3 vrienden te genieten van een heerlijk diner bij valavond op het mooiste terras van Gent?

Mail dan als de bliksem naar contact@urgent.fm met jouw aanvulling op volgende zin:

"Ik voel me thuis in Gent omdat..."

Vrijdagavond 22 juli om 23u sluiten we de kandidaturen af en kiezen we de meest originele reden. Op maandag 25 juni verwittigen we de gelukkige winnaar.