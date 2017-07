Er altijd al van gedroomd de koning(in) van de vlasmarkt te zijn?

Al je hele leven zin om je geliefde uit te vragen op een wel heel bijzondere plek?

Al meermaals gehoopt dat jij persoonlijk de Gentse feesten kon openen op een unieke wijze?

Wel, Urgent.fm geeft 2 etentjes (voor 2 pers.) weg op het dakterras van de radiocontainer op vrijdag 14 juli om 18u30.

Trap samen met urgent.fm de Gentse feesten op gang en geniet met je partner van een heerlijk diner bij valavond op de mooiste terras van Gent.

De fietscourier van Deliveroo, de online bestelsite met ruime keuze aan restaurants brengt je die avond dé maaltijd naar keuze tot op het terras.

Zie je het al voor je?

Een date met 2 op het terras boven de Vlasmarkt met ondergaande zon op de achtergrond en feestgedruis vlakbij?

Zin in?

Stuur als de razende bliksem een mailtje met een ‘mooie reden’ waarom we dit jou moeten gunnen naar contact@urgent.fm.

Dinsdagavond 11/7 om 23u sluiten we de kandidaturen af en kiezen we de meest originele reden. Op woensdag 12/7 verwittigen we de 2 winnaars.