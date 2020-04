Nour Mohamad Hamdan en Koen Standaert hijacken woensdag 22 april om 13u de Urgentse radiogolven voor een open en oprecht gesprek.

Nour is een Syrische vluchteling die al enkele jaren in België woont. Samen met Koen duikt hij in zijn verleden. Nour vertelt ons over zijn jeugdjaren in Aleppo, familie, de vlucht naar België en zijn leven in Gent. De luisteraar leert samen met Koen, Nours voormalige directeur, de verteller kennen, die zijn verhaal vertelt aan de hand van poëzie. Nour heeft een passie voor poëzie en schrijft over zijn levenservaringen. Hij zette verschillende levenssituaties om in een poëtisch verhaal en wil zo zijn gevoel vertellen.

Duik mee in het verhaal van Nour, woensdag 22/04 om 13u, op Urgent.fm of 105.3fm.