In de Gentse straten is er een plotse rust neergedaald. De stad is stiller dan anders, soms bijna geluidloos. De meest beweeglijke hoeken kalmeren wanneer de straat leegloopt. Mensen blijven thuis en de stad plooit opnieuw in haar rust.

Urgent.fm brengt Gent in beeld en geeft haar een nieuwe geluid: de klank van poëzie. De leegte in de straten wordt opgevuld met troostende woorden en maakt de stad minder desolaat. Vanaf 8/4 deelt Urgent.fm elke woensdag en zaterdag werk van dichters uit het Gentse en plaatst die bij een beeld van de stille stad. Taal vult beeld aan. Nu zullen het woorden zijn in plaats van mensen die het raam passeren.

De teksten en gedichten krijgen een plek online en op de radiogolven: Ruis wordt elke woensdag en zaterdag uitgezonden om 11u. Bewonder en beluister het op Urgent.fm of via 105.3fm.