Het zomert bij Urgent.fm

Toegegeven, het was een bizar radioseizoen.

Daar waar Urgent.fm in De Krook normaliter bruist van het leven, was het nu al maanden stil.

De radioknoppen en microfoons onbediend, geen bands over de vloer, geen af- en aanloop van gasten, geen research of tekstvoorbereiding in de redactie, geen beeldteam over de vloer, geen redactievergaderingen noch toevallige deugddoende ontmoetingen.

Maar het team ging door, op afstand weliswaar en in alternatieve formules gegoten van thuis, op kot of in de buitenlucht. Radio stopt nooit, was de leuze.

Ook in de zomermaanden zet het Urgent.fm-schip verder koers, al is het in een lightversie van zichzelf.

De actualiteits- en cultuurprogrammatie komt even op adem waar wordt waardig vervangen door muziek.

Dj’s en muziekredactie voorzien de luisteraar van de welgekome zomerse melodiën in een gedragen non-stop muziekprogrammatie.

Al vanaf begin september begint het te zinderen op de zender. Het nieuwe uitzendschema wordt gelanceerd op woensdag 29 september, eveneens het startschot van de volwaardige programmatie.

Of het een rijkgevuld najaar wordt?

Ja dat hoopt Urgent.fm in een post-Coronatijd te kunnen realiseren.

Verwacht PlayIt!XMinard, een podcast-samenwerking met Consouling Sounds, radio in samenwerking met VRT-Canvas, programmatie in samenwerking met de 10daagse van de geestelijke gezondheid, een heruitgevonden versie van kunstenfestival TUMULTINGENT, de Film Fest 12daagse verslaggevingsmarathon, samenwerkingen met de Dag van de Wetenschap en de jongerenwerking van De Krook Bib.

En dit alles naast secuur geselecteerde muziek en fijngevoelige, boeiende tot zotte programmatie dag in dag uit on air.

Waar de Urgent.fm dj’s nog te vinden zijn tot dan?

Bij bevriende partnerorganisaties op Gentse binnenkoeren en buitenterrassen, steeds qua toon en melodie up to date en in een bekorende versie van zichzelf.

Geniet van de zomer, hou het gezond, blijf Urgent.fm vinden op 105.3FM of via de online beluistering op de website.