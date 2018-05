Zin in de zomer? Die van Urgent.fm en Tumult.fm zit alvast gezellig vol. Van begin mei tot eind augustus zijn onze enthousiaste medewerkers te vinden op vree wijze evenementen in het Gentse.

Voor Tumult.fm start de zomer al in mei met DOK, en is vervolgens ook nog te zien en te horen in juni en juli op Copacobana en Gent Jazz.

Als DOKbewoner beheert het de SMARTkabine in de voortuin van DOK. Elke eerste zondag van de maand opent de kabine met steeds een nieuwe invulling van jong aanstormend talent. Muziek, expo of performance? In de Tumult.fm kabine kan en mag alles. Ontdek het van mei tot en met augustus op DOK!

Op Copacobana Festival zal Tumult.fm het festival in audio tot leven brengen: met jonge audioartiesten en workshops trekt het cultuurplatform de cultuurwerking van Urgent.fm offline door, en zal je op het festivalterrein jong auditief talent van morgen kunnen ontdekken.

Met Gent Jazz viert Tumult.fm tussen vrijdag 29 juni en maandag 9 juli de hoogmis van de jazz! Speciaal voor dit unieke evenement maken onze luistergierige reporters een dagelijkse special. Muziekliefhebbers kunnen genieten van interviews met de grote én kleine namen en krijgen ze een unieke blik achter de schermen van het festival.

Gent Jazz verwelkomt naast onder andere straffe Belgische waarden als Selah Sue en Lady Linn & Her Magnificent BigBand, ook Gentenaren Steiger (Jong Jazztalent 2017) als opener op de Mainstage en WWWater, ook wel eens de Belgische Solange genoemd.

Na een keigoede editie van Radio United in 2017 zijn Urgenters opnieuw klaar voor Dour Festival waar ze 5 dagen lang content en radio maken samen met de gezelligste crossmedia bende van het westelijk halfrond.

Urgent.fm kan natuurlijk ook dit jaar niet ontbreken als vaste waarde op de Vlasmarkt tijdens de Gentse Feesten. We openen het terras van onze studiocontainer met een feestelijke opening op 13 juli en maken van daaruit 10 dagen lang radio voor jong en oud! Verwacht je dagelijks aan 2 live optredens van jong muzikaal talent, fantastische dj-sets, bruisende verslaggeving en heel veel sfeer gedurende 10 dagen.

Kortom blijf bij én geniet van Urgent.fm de hele zomer lang via 105.3FM en online via urgent.fm