Nieuw programma: DE LA CHAUD

Benieuwd? Een tip van de sluier?

Spring op de achterbank bij Sue Avenue en Krewcial.

Verwacht: Kwalitatieve, tijdloze house muziek met hier en daar een unreleased exclusieve promo en updates uit de house wereld.

Sfeer? Nachtelijke uren in Brooklyn. Je stapt in een Uber op weg naar een club. De chauffeur is een figuur apart en de radio staat op het perfecte kanaal. Je door de avond heen opgebouwde stemming wordt tot een hoger niveau gebracht, helemaal klaar voor een feestrijke nacht.