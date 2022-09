Vanaf donderdag 29 september delen De La Chaud en Trakz dit mooie nachtelijke uur.

Trakz: de eerste 2 donderdagen van de maand

DJ Rakesk Thielemans neemt de luisteraar mee op nachtelijke trip langs hedendaagse muziek maar brengt ook songs die terug gaan in de tijd. Verwacht house, disco, funk, soul en remixes

De La Chaud: de laatste 2 donderdagen van de maand

Spring op de achterbank van Krewcial en verwacht kwalitatieve, tijdloze house-muziek.

De sfeer? Nachtelijke uren in Brooklyn. Je stapt in een Uber op weg naar een club. De chauffeur is een figuur apart en de radio staat op het perfecte kanaal. De door de avond heen opgebouwde stemming wordt tot een feilloos niveau gebracht, klaar voor een feestrijke nacht.