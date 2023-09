Gent is de wereld!... maar dan in ’t klein

In Dolmus gidsen drie Gents-Turkse programmamakers de luisteraar door het hyperdiverse landschap van Gent.

Het gaat in warmhartige gesprekken met gasten in de Dolmus-bus langs de meer dan 170 muzikale tradities die Gent rijk is.

Gent vanbinnen en vanbuiten, uithoek tot centrum, gekend tot eerder ongezien met een blik gericht op rijke culturen en uiteenlopende muziekselectie.