Vanaf 8 oktober is Film Fest Gent weer in de stad!

Elf dagen lang vertoont het festival talloze films van de meest uiteenlopende genres, filmmakers en landen. Dit jaar richt het de focus op Spaanse cinema en het majestueuze verleden van dit belangrijke filmland.

Traditiegewijs is dit een cultureel event waar ook Urgent.fm en haar cultuurplatform Tumult.fm niet mag ontbreken.

Urgent.fm en Tumult.fm staan garant voor dagelijkse live verslaggeving aan de rode loper. Het radio- en blogteam is tijdens het hele filmfestival te vinden in de mobiele radiostudio in Caféllini, het officiële Film Fest café tegenover Kinepolis.

Dagelijks van 18 tot 20u voorzien de makers Film Fest radio.

In deze festivalspecials, rijk gevuld, felgesmaakt, kan de luisteraar terecht voor interviews met regisseurs, producers, acteurs en andere gasten op de rode loper. Aansluitend volgt ter plaatse telkens een live DJ-set met beste Urgent-fm dj’s tussen 20 en 22u.

En er is meer! Op vrijdag 11 oktober slaan Tumult.fm, Film Fest Gent en Fonkel de handen in mekaar voor een grote Fonkel silent disco party op de rode loper. Tussen 20 en 24u kan u via de Fonkel-koptelefoons kiezen tussen 3 dj’s. De opties; dansen, dansen én dansen.

Diezelfde avond wordt wel zeer royaal gevuld want Urgent.fm, Tumult.fm én de cultuuricoon van Radio 1, Culture Clubverenigen radio- en filmliefde en verbroederen de teams in een gezamenlijke radioshow, te beluisteren op Radio 1 én op Urgent.fm. Het wordt een legendarisch experiment.

Kom dat zien en stem af op Urgent.fm via 105.FM of online, tussen 8 en 18 oktober voor de dagelijkse portie Film Fest Gent nieuws!