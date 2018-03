Filter – ‘As heard on tv’, dé soundtrack voor de muziek- en serieliefhebber Wij zijn de generatie die de diabolo’s en flippo’s links laten liggen voor een luisterbeurt-op- repeat van Light of the Seven door Ramin Djawadi, Onze kinderen heten niet Lucas of Emma maar Netflix en Amazon. Afgelopen nacht hebben we drie uur lang zitten zoeken naar wie o wie de uitvoerder moge zijn van de verslavende intro van de docuserie ‘Hot Girls Wanted’ en we worden wakker met het pianodeuntje van Westworld in ons hoofd. We hebben zonet de reactie op Youtube “Thumb up if Suits brought you here!” geliket en Radiohead in onze afspeellijst gesleept sinds de eerste aflevering van Ozark. Herbeleef je favoriete scène en ontdek nieuwe series en artiesten onder de radar. Vul je concertagenda verder aan of reserveer een avondje Netflix. Twee rubrieken ‘Original Soundtrack’ en ‘Intro Song’ krijgen een permanente plaats binnen het programma. Zwart of met een scheutje melk en wat suiker: geniet van je wekelijks kopje Filter!