Een concert is een unieke beleving.

Het verenigt publiek en performer, zorgt voor positieve gevoelens en levert onbetaalbare herinneringen op.

In deze ochtendshow ontvangt radiomaker Wim elke week bekende en minder bekende concert-addicts die uitweiden over die onvergetelijke performance die bij hen een plek in Het Consertief Geheugen verdient.

Meer informatie over Het Concertief Geheugen: HIER