Nieuw vanaf 28 september: Hip Hop Hooray

Het team achter Hip Hop Hooray, verhuist nu ook naar de Gentse radiogolven.

Dat mag niet verbazen. Wat on stage kan, kan ook in de radiostudio en via de ether haar publiek bereiken, dachten ze.

Met plaats voor gevestigd én opkomend talent, met voeling vanuit hun urban Hip-Hop Concept wordt dit muzikale uur gevuld.