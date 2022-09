Nieuw vanaf zaterdag 1 oktober tweewekelijks: In The Walbox



Wie zegt dat op-de-computer-gemaakte muziek niet interessant kan zijn?

Dj en producer Walmok loodst door zijn recordbox om het tegendeel te bewijzen!

Door de technologische revolutie lopen de streamingdiensten over van muziek die de slaapkamers van zogenaamde bedroomproducers nooit verlaten heeft. Gaande van (underground) EDM-producers, hiphop beatmakers tot indie singer/songwriters, de wereld zit vol creatievelingen die met niet meer dan hun laptop de hitlijsten (zouden moeten) bestijgen. Ze maken geen gebruik van dure studioruimtes en -materiaal. Alles ontstaat in de computer, ook wel "in the box" genoemd.

Tweewekelijks een nieuwe box aan muziek om te ontdekken mét af en toe een gast die in hun box laat kijken.