Juke Joints, informele bars in het zuiden van de VS, waren uitlaatkleppen voor de arbeiders en katoenplukkers na een zware week. Het was ook de plaats waar vele bluesartiesten begonnen. De sterke drank bedwelmde de geesten en de rauwe en zwoele blues ontbond de heupen. Juke Joint Radio ademt die sfeer van rauwe blues, vroege rock 'n roll en zwoele soul. Zowel snel als traag, wild als intiem, bitter als zoet, melancholisch als euforisch; maar altijd diep, bandeloos en recht naar de heupen. Grab a partner (or a drink), tune in & let the blues move you...