Kuleshov gidst het luisterpubliek op eigenzinnige wijze doorheen een breed filmaanbod. Arthouse cinema en wereldfilm, alternatief maar ook mainstream, recente en niet-recente releases, in de bioscoop en thuis, klassiekers uit het canon maar ook obscuurder werk, cultfilm, experimentele en exploitatiecinema... Met recensies, besprekingen, interviews, verslagen, vooruitblikken, muziek en nieuws, van dicht bij de deur tot ver daarbuiten.Het wekelijkse filmprogramma op Urgent.fm is genoemd naar het Koelesjov-effect, een psychologisch fenomeen en een van de grondbeginselen van film(montage). In de begindagen van de cinema was het Lev Koelesjov die aantoonde hoe door op zichzelf staande beelden naast elkaar te plaatsen de kijker automatisch verbanden legt en betekenis creëert. ‘One piece of film, he looks. The second piece of film is what he sees. And his reaction. Proving that the three pieces of film represent what we know as the purest expression of a cinematic idea.’ – Alfred Hitchcock over het Koelesjov-effect bij Rear Window (1954)