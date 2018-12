Inspired by the legendary song: Englishman in New York by Sting.

Legal Alien is een reis rond de wereld.

Vanuit een Belgisch perspectief, ontmoet UGent studente Naomi tijdens haar stage in Kopenhagen, leeftijdsgenoten vanuit heel de wereld.

In elke aflevering ontvangt Naomi een internationale student die, net als zij, tijdelijk niet in het thuisland woont.

In haar gesprekken is niets off limits! Vanuit een ludiek perspectief bespreken ze hun ervaringen, de actualiteit en cultuurverschillen.

Waarom kwamen ze naar Kopenhagen? Wat studeren ze? Naar welke muziek luisteren ze thuis?

Wat kon de Amerikaanse studente vertellen net voor de midterm elections? Wat kon een Canadese melden over de legalisering van marihuana?

En op welke manier kan een Israelische jongen licht werpen op een oud nummer voor vrede dat nog steeds pijnlijk relevant is?

Zowel op muzikaal als menselijk vlak kunnen ze veel van elkaar leren en ontstond telkens opnieuw een heel persoonlijk gesprek.

Op 14, 21, 28 december en op 4 januari in het hijack-uur van urgent.fm.