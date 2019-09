Nieuw programma: Neon Dreams Radio

Een tip van de sluier?

Neon Dreams Radio is een eerbetoon aan de synthesizer. Dr GorillaH mixt de laatste en beste Synthwave, Retro-Wave, Synth-pop en Dreamwave door elkaar. Nu de jaren ‘80 weer helemaal terug zijn hoort daar ook aangepaste muziek bij. Newretrowave of Synthwave is de elektronische muziek van het voorbije decennium die de gouden sound van de jaren ‘80 en ‘90 televisietunes en arcade games terug tot leven brengt. Denk aan Knight Rider, Miami Vice of Outrun en de Sega Megadrive. Voor de liefhebbers van Stranger Things, epische saxofoonsolo’s en zweverige Vangelis beats. Een hedendaagse mix van oud en nieuw met een nostalgische finish.

Het nieuwe uitzendschema gaat van start op 25 september 19.