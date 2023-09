De programmamakers van Op Tocht en In The Walbox gaan op zaterdag in de vooravond samen de dans aan.

Om beurten kleuren ze de weg, de ene in de zoektocht naar digitale parels, voor de andere is de reis op zich de inspiratiebron.

In The Walbox

Wie zegt dat op-de-computer-gemaakte muziek niet interessant kan zijn?

Dj en producer Walmok walst door zijn recordbox om het tegendeel te bewijzen!

Door de technologische revolutie lopen de streamingdiensten over van muziek die de slaapkamers van zogenaamde bedroomproducers nooit verlaten heeft. Gaande van (underground) EDM-producers, hiphop beatmakers tot indie singer/songwriters, de wereld zit vol creatievelingen die met niet meer dan hun laptop de hitlijsten (zouden moeten) bestijgen. Ze maken geen gebruik van dure studioruimtes en -materiaal. Alles ontstaat in de computer, ook wel "in the box" genoemd.

Tweewekelijks een nieuwe box aan muziek.

Op Tocht

Op wandeling naar nieuwe muzikale oorden.

Tweewekelijks brengt Diederik een bijzonder, te ontdekken genre of muziekstijl in kaart.

Van blues uit de Sahara tot Indische spiritual jazz, Japanse psych rock tot folk uit de Kempen, Schotse ambient electronica, Colombiaanse cumbia, Napolitaanse disco tot West-Vlaamse hiphop.

Luister en ga mee op tocht.

Waarheen, geen idee.

Maar wat een trip.