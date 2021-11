Een verpozing, een gedachtengang, een momentopname, maar vooral een persoonlijke benadering van Gent door de ogen van Rosaline Fiems.

Kort, slechts een 5tal minuten, warmhartig en niet dwingend maar jammer mocht je het gemist hebben.

Net voor het middaguur, bij het openen van de brooddoos of in brugje naar de lunchpauze, gewoon even ‘alle pennen neer’ in een verhaal dat niet het jouwe is maar wel alle herkenbaarheid opwekt.

Voor Radar zoekt Rosaline Fiems wekelijks uit wat haar verbindt met de stad waarin ze woont. Ze verweeft kleine en grote gebeurtenissen uit Gent met persoonlijke ervaringen en giet die in een gesproken column.