Met de glimlach in de hand en de hoofdtelefoon op de mond nestelt Totum zich op woensdagavond in de urgent.fm radiostudio. Het TOTUM TUNES team voert de luisteraar mee in de ontdekking van de verfijnde muziekselectie. Niet enkel lokaal talent dat ze bij naam kennen maar ook de de muzikale kanjers van over de hele wereld komen aan bod. Totum houdt de luisteraar op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het muzieklandschap en schijnt het licht op leuke albumreleases en optredens. Het nodigt artiesten, vrienden en hun moeder uit om de persoonlijke muziekkeuzes met de wereld te delen en gaan af en toe voor de volledige willekeur.De zeldzame levensbeschouwelijke gesprekken zijn louter voor entertainment doeleinden en de eed tot maatschappelijk verantwoord werk wordt terzijde geschoven. Voor je kijken en luisteren, vanaf april '18 op urgent.fm