TUMULTINGENT, het kunstenfestival in de Krook en muzikaal on air.

Op woensdag twee mei kan je tijdens de zesde editie van TUMULTINGENT terecht in De Krook voor kunst in al haar vormen. Op en rond het gebouw kunnen bezoekers beeldende kunst, performance, cinema, dans theater, print graffiti, woord en muziek ontdekken. De Krook wordt zo voor één dag het cultuurhuis van Gent.

On air neemt TUMULT tussen 10u en 23u het muzikale roer in handen en biedt de muzikale vertaling van het kunstenfestival TUMULTINGENT N°6. Niet alleen de muziekredactie, maar ook 40 Fingers Cartel, Helter Skelter en Totum tunes stellen de playlisten samen en laten zich inspireren door de creatieve smeltkroes in de Krook.

Stimuleren de playlisten om af te zakken naar de Krook?

Het volledige programma vind je hier: http://www.tumult.fm/onlocation